سعر Kira AI المباشر اليوم هو 0.00577495 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KIRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KIRA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Kira AI المباشر اليوم هو 0.00577495 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KIRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KIRA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KIRA

معلومات سعر KIRA

الوثيقة البيضاء لـ KIRA

الموقع الرسمي لـ KIRA

اقتصاد توكن KIRA

توقعات سعر KIRA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Kira AI

سعر Kira AI (KIRA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KIRA إلى USD:

$0.00577495
$0.00577495$0.00577495
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Kira AI (KIRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:18:03 (UTC+8)

معلومات سعر Kira AI (KIRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.257228
$ 0.257228$ 0.257228

$ 0.00555229
$ 0.00555229$ 0.00555229

--

--

-2.38%

-2.38%

سعر Kira AI (KIRA) في الوقت الحقيقي هو $0.00577495. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KIRA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKIRA على الإطلاق هو $ 0.257228، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00555229.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KIRA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -2.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kira AI (KIRA)

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

--
----

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kira AI هي $ 5.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIRA يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.77K.

سجل سعر Kira AI (KIRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kira AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kira AI مقابل USD هو $ -0.0009543780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kira AI مقابل USD هو $ -0.0016565975 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kira AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0009543780-16.52%
60 يوم$ -0.0016565975-28.68%
90 يوم$ 0--

ما هو Kira AI ( KIRA )

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Kira AI (USD)

كم ستكون قيمة Kira AI (KIRA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Kira AI (KIRA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Kira AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Kira AI!

عملة KIRA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Kira AI (KIRA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kira AI (KIRA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KIRA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kira AI (KIRA)

كم يساوي Kira AI (KIRA) اليوم؟
سعر KIRA المباشر في USD هو USD 0.00577495، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KIRA إلى USD الحالي؟
سعر KIRA إلى USD الحالي هو $ 0.00577495. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kira AI ؟
القيمة السوقية لعملة KIRA هي $ 5.77K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KIRA؟
العرض المتداول لتوكن KIRA هو 1.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KIRA؟
حقق KIRA سعرًا قياسيًا قدره 0.257228 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KIRA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00555229 KIRA.
ما هو حجم تداول KIRA؟
حجم تداول KIRA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KIRA هذا العام؟
قد يرتفع KIRA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KIRA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:18:03 (UTC+8)

تحديثات Kira AI (KIRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,229.71
$113,229.71$113,229.71

-1.23%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.50
$4,012.50$4,012.50

-2.05%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04077
$0.04077$0.04077

-12.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.80
$198.80$198.80

-0.05%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0850
$3.0850$3.0850

-20.02%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.50
$4,012.50$4,012.50

-2.05%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,229.71
$113,229.71$113,229.71

-1.23%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.80
$198.80$198.80

-0.05%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6555
$2.6555$2.6555

+0.73%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19585
$0.19585$0.19585

-1.96%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0303
$0.0303$0.0303

+21.20%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08882
$0.08882$0.08882

+4,341.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000239
$0.0000000239$0.0000000239

+177.90%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001427
$0.00001427$0.00001427

+119.53%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008881
$0.0008881$0.0008881

+92.77%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%