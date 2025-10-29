معلومات سعر Kira AI (KIRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 أدنى سعر $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.38% تغير السعر (7 أيام) -2.38%

سعر Kira AI (KIRA) في الوقت الحقيقي هو $0.00577495. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KIRA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKIRA على الإطلاق هو $ 0.257228، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00555229.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KIRA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -2.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kira AI (KIRA)

القيمة السوقية $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kira AI هي $ 5.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIRA يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.77K.