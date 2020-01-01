توكنوميكس Kinza Babylon Staked BTC (KBTC)

توكنوميكس Kinza Babylon Staked BTC (KBTC)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kinza Babylon Staked BTC (KBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات Kinza Babylon Staked BTC (KBTC)

The kBTC product is a product to facilitate seamless staking service for Babylon BTC staking, at the same time taking advantage of the defi composability of the EVM chain. User send us BTC on bitcoin network, in exchange the same amount of kBTC would be minted to their address(minus a small amount of operation expense). The token can then also be used for staking, AMM as well as lending, across many supported network and platform.

الموقع الرسمي:
https://app.kinza.finance/

توكنوميكس Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kinza Babylon Staked BTC (KBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
إجمالي العرض:
$ 6.70
$ 6.70$ 6.70
العرض المتداول:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 761.54K
$ 761.54K$ 761.54K
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 115,267
$ 115,267$ 115,267
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 76,818
$ 76,818$ 76,818
السعر الحالي:
$ 113,663
$ 113,663$ 113,663

توكنوميكس Kinza Babylon Staked BTC (KBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن KBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KBTC التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن KBTC!

توقعات سعر KBTC

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه KBTC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار KBTC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

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