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سعر Kintsugi BTC (KBTC) المباشر لليوم هو USD 121,401 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kintsugi BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K - تغيير سعر Kintsugi BTC خلال اليوم هو -5.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kintsugi BTC (KBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kintsugi BTC مقابل USD هو $ -7,612.9259746791 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kintsugi BTC مقابل USD هو $ -14,816.5914267000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kintsugi BTC مقابل USD هو $ -41,959.8761904000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kintsugi BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -7,612.9259746791 -5.90% 30 يوم $ -14,816.5914267000 -12.20% 60 يوم $ -41,959.8761904000 -34.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kintsugi BTC (KBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kintsugi BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 120,886$ 120,886 $ 120,886 24 ساعة مرتفع $ 129,014$ 129,014 $ 129,014 عالية طوال الوقت $ 214,279$ 214,279 $ 214,279 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -5.90% تغير السعر (7 أيام) -6.81%

معلومات سوق Kintsugi BTC (KBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: