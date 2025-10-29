معلومات سعر Kintsu Staked Hype (SHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 46.24 $ 46.24 $ 46.24 24 ساعة منخفض $ 49.07 $ 49.07 $ 49.07 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 46.24$ 46.24 $ 46.24 24 ساعة مرتفع $ 49.07$ 49.07 $ 49.07 عالية طوال الوقت $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 أدنى سعر $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) +35.89% تغير السعر (7 أيام) +35.89%

سعر Kintsu Staked Hype (SHYPE) في الوقت الحقيقي هو $47.39. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHYPE بين أدنى سعر $ 46.24 وأعلى سعر $ 49.07، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHYPE على الإطلاق هو $ 53.2، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.91.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHYPE -0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.70% على مدار 24 ساعة، و +35.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kintsu Staked Hype (SHYPE)

القيمة السوقية $ 287.20K$ 287.20K $ 287.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 287.20K$ 287.20K $ 287.20K إمداد دورة التداول 6.06K 6.06K 6.06K إجمالي العرض 6,060.748426645955 6,060.748426645955 6,060.748426645955

القيمة السوقية الحالية لـ Kintsu Staked Hype هي $ 287.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHYPE يبلغ 6.06K، مع إجمالي عرض 6060.748426645955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 287.20K.