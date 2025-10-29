سعر Kintsu Staked Hype المباشر اليوم هو 47.39 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHYPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHYPE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Kintsu Staked Hype المباشر اليوم هو 47.39 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHYPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHYPE بسهولة على موقع MEXC الآن.

$47.39
$47.39$47.39
+0.70%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Kintsu Staked Hype (SHYPE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:58:55 (UTC+8)

معلومات سعر Kintsu Staked Hype (SHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 46.24
$ 46.24$ 46.24
24 ساعة منخفض
$ 49.07
$ 49.07$ 49.07
24 ساعة مرتفع

$ 46.24
$ 46.24$ 46.24

$ 49.07
$ 49.07$ 49.07

$ 53.2
$ 53.2$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91$ 29.91

-0.03%

+0.70%

+35.89%

+35.89%

سعر Kintsu Staked Hype (SHYPE) في الوقت الحقيقي هو $47.39. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHYPE بين أدنى سعر $ 46.24 وأعلى سعر $ 49.07، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHYPE على الإطلاق هو $ 53.2، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.91.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHYPE -0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.70% على مدار 24 ساعة، و +35.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kintsu Staked Hype (SHYPE)

$ 287.20K
$ 287.20K$ 287.20K

--
----

$ 287.20K
$ 287.20K$ 287.20K

6.06K
6.06K 6.06K

6,060.748426645955
6,060.748426645955 6,060.748426645955

القيمة السوقية الحالية لـ Kintsu Staked Hype هي $ 287.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHYPE يبلغ 6.06K، مع إجمالي عرض 6060.748426645955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 287.20K.

سجل سعر Kintsu Staked Hype (SHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kintsu Staked Hype مقابل USD هو $ +0.329479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kintsu Staked Hype مقابل USD هو $ -0.2181693430 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kintsu Staked Hype مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kintsu Staked Hype مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.329479+0.70%
30 يوم$ -0.2181693430-0.46%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Kintsu Staked Hype ( SHYPE )

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Kintsu Staked Hype (USD)

كم ستكون قيمة Kintsu Staked Hype (SHYPE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Kintsu Staked Hype (SHYPE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Kintsu Staked Hype.

تحقق الآن من توقعات سعر Kintsu Staked Hype!

عملة SHYPE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Kintsu Staked Hype (SHYPE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kintsu Staked Hype (SHYPE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SHYPE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kintsu Staked Hype (SHYPE)

كم يساوي Kintsu Staked Hype (SHYPE) اليوم؟
سعر SHYPE المباشر في USD هو USD 47.39، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SHYPE إلى USD الحالي؟
سعر SHYPE إلى USD الحالي هو $ 47.39. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kintsu Staked Hype ؟
القيمة السوقية لعملة SHYPE هي $ 287.20K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SHYPE؟
العرض المتداول لتوكن SHYPE هو 6.06K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SHYPE؟
حقق SHYPE سعرًا قياسيًا قدره 53.2 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SHYPE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 29.91 SHYPE.
ما هو حجم تداول SHYPE؟
حجم تداول SHYPE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SHYPE هذا العام؟
قد يرتفع SHYPE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SHYPE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:58:55 (UTC+8)

