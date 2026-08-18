سعر kinton the frog اليوم

السعر المباشر لمشروع kinton the frog (KINTON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KINTON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KINTON.

يحتل kinton the frog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,236، مع عرض متداول قدره 999.89M KINTON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KINTON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00102112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KINTON بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-8.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق kinton the frog (KINTON)

القيمة السوقية $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,894,090.070388 999,894,090.070388 999,894,090.070388

القيمة السوقية الحالية لـ kinton the frog هي $ 21.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KINTON يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999894090.070388. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.24K.