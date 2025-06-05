سعر KINO (KINO)
سعر KINO (KINO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.92K. يتم تحديث سعر KINO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KINO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KINO خلال اليوم هو -16.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.16M
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خلال اليوم، كان سعر KINO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KINO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KINO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KINO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.61%
-16.23%
-26.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.
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