سعر Kingshit (KINGSHIT)
سعر Kingshit (KINGSHIT) المباشر لليوم هو USD 53.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KINGSHIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kingshit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 850.49
- تغيير سعر Kingshit خلال اليوم هو -10.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kingshit مقابل USD هو $ -5.95440351824525 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kingshit مقابل USD هو $ -10.7887148400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kingshit مقابل USD هو $ -26.1048333900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kingshit مقابل USD هو $ -41.77206061940907 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5.95440351824525
|-10.09%
|30 يوم
|$ -10.7887148400
|-20.33%
|60 يوم
|$ -26.1048333900
|-49.20%
|90 يوم
|$ -41.77206061940907
|-44.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kingshit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
-10.09%
-16.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
2,222 badass ducks waddling the Avalanche blockchain. Illustrated by artist @ScribbleWarl0ck. Kingshit is a 404-style token, which functions both as a token and an NFT collection.
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