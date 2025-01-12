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سعر Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) المباشر لليوم هو USD 0.00174578 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.00K . يتم تحديث سعر ANTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kingdom of ANTs ANT Coins الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.61 - تغيير سعر Kingdom of ANTs ANT Coins خلال اليوم هو +2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 48.11M

أداء سعر Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ -0.0004646557 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ -0.0006029217 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ -0.0007482758204874165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.45% 30 يوم $ -0.0004646557 -26.61% 60 يوم $ -0.0006029217 -34.53% 90 يوم $ -0.0007482758204874165 -30.00%

تحليل سعر Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kingdom of ANTs ANT Coins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00170381$ 0.00170381 $ 0.00170381 24 ساعة مرتفع $ 0.00174547$ 0.00174547 $ 0.00174547 عالية طوال الوقت $ 0.315881$ 0.315881 $ 0.315881 تغير السعر (1 ساعة) +1.52% تغير السعر (1يوم) +2.45% تغير السعر (7 أيام) +4.16%

معلومات سوق Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: