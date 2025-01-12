سعر Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)
سعر Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) المباشر لليوم هو USD 0.00174578. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.00K. يتم تحديث سعر ANTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kingdom of ANTs ANT Coins الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.61
- تغيير سعر Kingdom of ANTs ANT Coins خلال اليوم هو +2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 48.11M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANTC.
خلال اليوم، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ -0.0004646557 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ -0.0006029217 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kingdom of ANTs ANT Coins مقابل USD هو $ -0.0007482758204874165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.45%
|30 يوم
|$ -0.0004646557
|-26.61%
|60 يوم
|$ -0.0006029217
|-34.53%
|90 يوم
|$ -0.0007482758204874165
|-30.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kingdom of ANTs ANT Coins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.52%
+2.45%
+4.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Kingdom of ANTs? Kingdom of ANTs (KOA) is a gamified DeFi platform, optimised for speed, flexibility, and ease-of-use. It is built on Solana, powered by yield-bearing NFTs and an integrated AI framework. Users can play and earn from various activities on KOA, besides staking $ANTC for APYs. What is Ant Coin ($ANTC)? Ant Coin ($ANTC) is KOA’s native currency, based on the SLP token standard. It’s a utility token that lets users perform a range of use-case. For example: Payments: The fees for ‘Activities’ in the Kingdom’s ecosystem are payable in $ANTC. Similarly, users can buy, sell, and transfer $ANTC like any other cryptocurrency. Staking: Users can earn staking rewards and APYs by locking $ANTC into dedicated on-chain vaults or smart contracts. Governance: After KOA’s transition to a Decentralised Autonomous Organization (DAO), $ANTC holders can participate in its distributed governance mechanism. When live, this system will use $ANTC holding as a key parameter to determine the user’s voting power. Airdrops & VIP Access: KOA’s circular economy and reward distribution mechanism will ensure consistent rewards and exclusive benefits for long-term $ANTC holders. For example, they will get priority access to future products, NFT collections, etc. What is KOA’s treasury management system? KOA has an AI-integrated treasury management system to ensure sustainable, long-term yields for users. Some of the main ways to ensure the Treasury’s sustenance and growth include: The proceeds from in-game NFT and asset sales will partially return to the Treasury. This will help create a circular economy, with a steady revenue stream. KOA will implement an algorithmic balancing system to invest a portion of the Treasury’s assets for profit generation. The portfolio will be accessible to the community via the Kingdom of ANTs website. Decisions regarding these investments will be made through community voting involving the DAO. AI plays a key role in KOA’s treasury mana
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ANTC إلى AUD
A$0.0028281636
|1 ANTC إلى GBP
￡0.0014140818
|1 ANTC إلى EUR
€0.0016934066
|1 ANTC إلى USD
$0.00174578
|1 ANTC إلى MYR
RM0.0078385522
|1 ANTC إلى TRY
₺0.061800612
|1 ANTC إلى JPY
¥0.2752571326
|1 ANTC إلى RUB
₽0.1774236214
|1 ANTC إلى INR
₹0.1504338626
|1 ANTC إلى IDR
Rp28.6193396832
|1 ANTC إلى PHP
₱0.10300102
|1 ANTC إلى EGP
￡E.0.08816189
|1 ANTC إلى BRL
R$0.0106841736
|1 ANTC إلى CAD
C$0.0025139232
|1 ANTC إلى BDT
৳0.2139104234
|1 ANTC إلى NGN
₦2.7192793014
|1 ANTC إلى UAH
₴0.0741432766
|1 ANTC إلى VES
Bs0.09252634
|1 ANTC إلى PKR
Rs0.4883295816
|1 ANTC إلى KZT
₸0.9256474716
|1 ANTC إلى THB
฿0.0605436504
|1 ANTC إلى TWD
NT$0.0578027758
|1 ANTC إلى CHF
Fr0.0015886598
|1 ANTC إلى HKD
HK$0.0135821684
|1 ANTC إلى MAD
.د.م0.0176149202