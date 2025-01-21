سعر King WIF (KINGWIF)
سعر King WIF (KINGWIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KINGWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King WIF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14
- تغيير سعر King WIF خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KINGWIF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KINGWIF.
خلال اليوم، كان سعر King WIF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King WIF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King WIF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King WIF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-4.22%
|60 يوم
|$ 0
|-13.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر King WIF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-0.22%
-1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The BSC Shiba wif a crown!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KINGWIF إلى AUD
A$--
|1 KINGWIF إلى GBP
￡--
|1 KINGWIF إلى EUR
€--
|1 KINGWIF إلى USD
$--
|1 KINGWIF إلى MYR
RM--
|1 KINGWIF إلى TRY
₺--
|1 KINGWIF إلى JPY
¥--
|1 KINGWIF إلى RUB
₽--
|1 KINGWIF إلى INR
₹--
|1 KINGWIF إلى IDR
Rp--
|1 KINGWIF إلى PHP
₱--
|1 KINGWIF إلى EGP
￡E.--
|1 KINGWIF إلى BRL
R$--
|1 KINGWIF إلى CAD
C$--
|1 KINGWIF إلى BDT
৳--
|1 KINGWIF إلى NGN
₦--
|1 KINGWIF إلى UAH
₴--
|1 KINGWIF إلى VES
Bs--
|1 KINGWIF إلى PKR
Rs--
|1 KINGWIF إلى KZT
₸--
|1 KINGWIF إلى THB
฿--
|1 KINGWIF إلى TWD
NT$--
|1 KINGWIF إلى CHF
Fr--
|1 KINGWIF إلى HKD
HK$--
|1 KINGWIF إلى MAD
.د.م--