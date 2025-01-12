سعر King Sugar Glider (KSG)
سعر King Sugar Glider (KSG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.07K. يتم تحديث سعر KSG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King Sugar Glider الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.33
- تغيير سعر King Sugar Glider خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 699.19M
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خلال اليوم، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-28.70%
|60 يوم
|$ 0
|-43.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر King Sugar Glider: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
+1.05%
-21.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey. Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable. Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective. Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun. Our Goals: Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience. While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development. KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
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