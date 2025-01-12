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سعر King Sugar Glider (KSG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.07K . يتم تحديث سعر KSG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King Sugar Glider الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.33 - تغيير سعر King Sugar Glider خلال اليوم هو +1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 699.19M

أداء سعر King Sugar Glider (KSG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King Sugar Glider مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.05% 30 يوم $ 0 -28.70% 60 يوم $ 0 -43.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر King Sugar Glider (KSG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King Sugar Glider: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00140207$ 0.00140207 $ 0.00140207 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +1.05% تغير السعر (7 أيام) -21.28%

معلومات سوق King Sugar Glider (KSG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: