توكنوميكس King Shiba (KINGSHIB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول King Shiba (KINGSHIB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات King Shiba (KINGSHIB) The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. الموقع الرسمي: https://www.kingshibaofficial.com/ اشتر KINGSHIB الآن!

توكنوميكس King Shiba (KINGSHIB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار King Shiba (KINGSHIB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 431.70K $ 431.70K $ 431.70K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00145502 $ 0.00145502 $ 0.00145502 معرفة المزيد عن سعر King Shiba (KINGSHIB)

توكنوميكس King Shiba (KINGSHIB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس King Shiba (KINGSHIB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KINGSHIB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KINGSHIB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KINGSHIB، استكشف السعر المباشر لتوكن KINGSHIB!

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