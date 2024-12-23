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سعر King Shiba (KINGSHIB) المباشر لليوم هو USD 0.0012892 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 499.61K . يتم تحديث سعر KINGSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King Shiba الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.19 - تغيير سعر King Shiba خلال اليوم هو -1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 387.73M

أداء سعر King Shiba (KINGSHIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ +0.0002703182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ +0.0002247181 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ -0.0011751772109646913 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.20% 30 يوم $ +0.0002703182 +20.97% 60 يوم $ +0.0002247181 +17.43% 90 يوم $ -0.0011751772109646913 -47.68%

تحليل سعر King Shiba (KINGSHIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King Shiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0012316$ 0.0012316 $ 0.0012316 24 ساعة مرتفع $ 0.00130666$ 0.00130666 $ 0.00130666 عالية طوال الوقت $ 0.191508$ 0.191508 $ 0.191508 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) -6.47%

معلومات سوق King Shiba (KINGSHIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: