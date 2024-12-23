سعر King Shiba (KINGSHIB)
سعر King Shiba (KINGSHIB) المباشر لليوم هو USD 0.0012892. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 499.61K. يتم تحديث سعر KINGSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King Shiba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.19
- تغيير سعر King Shiba خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 387.73M
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خلال اليوم، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ +0.0002703182 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ +0.0002247181 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King Shiba مقابل USD هو $ -0.0011751772109646913 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.20%
|30 يوم
|$ +0.0002703182
|+20.97%
|60 يوم
|$ +0.0002247181
|+17.43%
|90 يوم
|$ -0.0011751772109646913
|-47.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر King Shiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-1.20%
-6.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.
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