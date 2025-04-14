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سعر King of Legends (KOL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.95K . يتم تحديث سعر KOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King of Legends الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر King of Legends خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 291.84M

أداء سعر King of Legends (KOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King of Legends مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ 0 -3.90% 60 يوم $ 0 -24.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر King of Legends (KOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King of Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.062072$ 0.062072 $ 0.062072 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق King of Legends (KOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: