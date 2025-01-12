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سعر King Neiro (KINGNEIRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.14K . يتم تحديث سعر KINGNEIRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King Neiro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.96 - تغيير سعر King Neiro خلال اليوم هو -0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420,000.00T

أداء سعر King Neiro (KINGNEIRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.54% 30 يوم $ 0 -5.28% 60 يوم $ 0 -3.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر King Neiro (KINGNEIRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King Neiro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.54% تغير السعر (7 أيام) -2.95%

معلومات سوق King Neiro (KINGNEIRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: