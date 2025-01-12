سعر King Neiro (KINGNEIRO)
سعر King Neiro (KINGNEIRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.14K. يتم تحديث سعر KINGNEIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King Neiro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.96
- تغيير سعر King Neiro خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King Neiro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-5.28%
|60 يوم
|$ 0
|-3.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر King Neiro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.54%
-2.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The popular Neiro Meme on Ethereum inspired the launch of King Neiro. King Neiro is a Dog-themed meme building a community for the fans of the popular Kabosu Doge and all meme lovers on BSC to expand the evolving digital culture of Web3 and onboard more fun-loving users into the space. King Neiro inherits the community culture of the Doge and adds some flavour to it to make it more attractive, inclusive & enlightening.
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