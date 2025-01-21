احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KFR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KFR.

سعر KING FOREVER (KFR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KFR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KING FOREVER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.85 - تغيير سعر KING FOREVER خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KING FOREVER (KFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +5.05% 60 يوم $ 0 +9.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KING FOREVER (KFR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KING FOREVER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.30%

معلومات سوق KING FOREVER (KFR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: