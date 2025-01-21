سعر KING FOREVER (KFR)
سعر KING FOREVER (KFR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KING FOREVER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.85
- تغيير سعر KING FOREVER خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KING FOREVER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+5.05%
|60 يوم
|$ 0
|+9.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KING FOREVER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KING FOREVER is adeflationary token designed to become scarce over time. All KING FOREVER holders will earn more tokens which are automatically sent to your wallet by simply holding KING FOREVER in your wallet. Watch the amount of KING FOREVER grow in your wallet as KING FOREVER token holders automatically receive a 3% fee from every transaction that occurs on the KING FOREVER network. The community receives over KING FOREVER tokens from the fees generated with each transaction. The NFT marketplace and a brand new game will be ready soon so joining our community before this happens ensure you a solid entry.
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