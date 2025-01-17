سعر King DAG (KDAG)
سعر King DAG (KDAG) المباشر لليوم هو USD 0.01837279. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KDAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King DAG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87K
- تغيير سعر King DAG خلال اليوم هو +1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ +0.00032279 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ -0.0141914534 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ -0.0155061864 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ -0.0824307561487242 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032279
|+1.79%
|30 يوم
|$ -0.0141914534
|-77.24%
|60 يوم
|$ -0.0155061864
|-84.39%
|90 يوم
|$ -0.0824307561487242
|-81.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر King DAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.46%
+1.79%
-20.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KDAG is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide. Its unique KDAG architecture completely replaces the traditional directed acyclic graph (DAG). and is used to organize the blocks with a TPS capable of 30,000+ per second, which breaks the performance bottleneck of the consensus mechanism. The "hug algorithm" instead of consensus completely solves the data consistency, and the "surf effect" greatly improves the random attribute of the node's legal reference, and realizes the high security of transaction privacy.
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