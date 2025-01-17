احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KDAG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KDAG.

سعر King DAG (KDAG) المباشر لليوم هو USD 0.01837279 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KDAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King DAG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87K - تغيير سعر King DAG خلال اليوم هو +1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر King DAG (KDAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ +0.00032279 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ -0.0141914534 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ -0.0155061864 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King DAG مقابل USD هو $ -0.0824307561487242 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032279 +1.79% 30 يوم $ -0.0141914534 -77.24% 60 يوم $ -0.0155061864 -84.39% 90 يوم $ -0.0824307561487242 -81.77%

تحليل سعر King DAG (KDAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King DAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01782612$ 0.01782612 $ 0.01782612 24 ساعة مرتفع $ 0.01978253$ 0.01978253 $ 0.01978253 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -1.46% تغير السعر (1يوم) +1.79% تغير السعر (7 أيام) -20.83%

معلومات سوق King DAG (KDAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: