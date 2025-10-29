سعر Kinetix Finance Token المباشر اليوم هو 0.00039888 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Kinetix Finance Token المباشر اليوم هو 0.00039888 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Kinetix Finance Token

سعر Kinetix Finance Token (KAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KAI إلى USD:

$0.00040043
$0.00040043$0.00040043
-1.10%1D
USD
مخطط أسعار Kinetix Finance Token (KAI) المباشر
معلومات سعر Kinetix Finance Token (KAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00039424
$ 0.00039424$ 0.00039424
24 ساعة منخفض
$ 0.00040967
$ 0.00040967$ 0.00040967
24 ساعة مرتفع

$ 0.00039424
$ 0.00039424$ 0.00039424

$ 0.00040967
$ 0.00040967$ 0.00040967

$ 0.03611293
$ 0.03611293$ 0.03611293

$ 0.00037192
$ 0.00037192$ 0.00037192

-0.29%

-1.51%

+2.33%

+2.33%

سعر Kinetix Finance Token (KAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00039888. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAI بين أدنى سعر $ 0.00039424 وأعلى سعر $ 0.00040967، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAI على الإطلاق هو $ 0.03611293، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00037192.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAI -0.29% على مدار الساعة الماضية، -1.51% على مدار 24 ساعة، و +2.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kinetix Finance Token (KAI)

$ 385.05K
$ 385.05K$ 385.05K

$ 398.88K
$ 398.88K$ 398.88K

965.33M
965.33M 965.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kinetix Finance Token هي $ 385.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAI يبلغ 965.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 398.88K.

سجل سعر Kinetix Finance Token (KAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kinetix Finance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kinetix Finance Token مقابل USD هو $ -0.0002108188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kinetix Finance Token مقابل USD هو $ -0.0002402775 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kinetix Finance Token مقابل USD هو $ -0.0009176385040869922 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.51%
30 يوم$ -0.0002108188-52.85%
60 يوم$ -0.0002402775-60.23%
90 يوم$ -0.0009176385040869922-69.70%

ما هو Kinetix Finance Token ( KAI )

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

المصدر Kinetix Finance Token (KAI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Kinetix Finance Token (USD)

كم ستكون قيمة Kinetix Finance Token (KAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Kinetix Finance Token (KAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Kinetix Finance Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Kinetix Finance Token!

عملة KAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Kinetix Finance Token (KAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kinetix Finance Token (KAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kinetix Finance Token (KAI)

كم يساوي Kinetix Finance Token (KAI) اليوم؟
سعر KAI المباشر في USD هو USD 0.00039888، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KAI إلى USD الحالي؟
سعر KAI إلى USD الحالي هو $ 0.00039888. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kinetix Finance Token ؟
القيمة السوقية لعملة KAI هي $ 385.05K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KAI؟
العرض المتداول لتوكن KAI هو 965.33M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KAI؟
حقق KAI سعرًا قياسيًا قدره 0.03611293 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00037192 KAI.
ما هو حجم تداول KAI؟
حجم تداول KAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KAI هذا العام؟
قد يرتفع KAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KAI لمزيد من التحليل المتعمق.
