معلومات سعر Kinetix Finance Token (KAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00039424 $ 0.00039424 $ 0.00039424 24 ساعة منخفض $ 0.00040967 $ 0.00040967 $ 0.00040967 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00039424$ 0.00039424 $ 0.00039424 24 ساعة مرتفع $ 0.00040967$ 0.00040967 $ 0.00040967 عالية طوال الوقت $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 أدنى سعر $ 0.00037192$ 0.00037192 $ 0.00037192 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -1.51% تغير السعر (7 أيام) +2.33% تغير السعر (7 أيام) +2.33%

سعر Kinetix Finance Token (KAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00039888. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAI بين أدنى سعر $ 0.00039424 وأعلى سعر $ 0.00040967، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAI على الإطلاق هو $ 0.03611293، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00037192.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAI -0.29% على مدار الساعة الماضية، -1.51% على مدار 24 ساعة، و +2.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kinetix Finance Token (KAI)

القيمة السوقية $ 385.05K$ 385.05K $ 385.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 398.88K$ 398.88K $ 398.88K إمداد دورة التداول 965.33M 965.33M 965.33M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kinetix Finance Token هي $ 385.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAI يبلغ 965.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 398.88K.