معلومات سعر Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 46.43 24 ساعة مرتفع $ 49.44 عالية طوال الوقت $ 59.44 أدنى سعر $ 29.77 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) +36.89%

سعر Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) في الوقت الحقيقي هو $47.81. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KHYPE بين أدنى سعر $ 46.43 وأعلى سعر $ 49.44، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKHYPE على الإطلاق هو $ 59.44، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.77.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KHYPE -0.47% على مدار الساعة الماضية، +0.54% على مدار 24 ساعة، و +36.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

القيمة السوقية $ 1.69B الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.69B إمداد دورة التداول 35.52M إجمالي العرض 35,517,757.38063245

القيمة السوقية الحالية لـ Kinetiq Staked HYPE هي $ 1.69B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KHYPE يبلغ 35.52M، مع إجمالي عرض 35517757.38063245. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.69B.