سعر Kinetiq Markets HYPE اليوم

السعر المباشر لمشروع Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) اليوم هو $ 59.93، مع تغير بنسبة 3.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KMHYPE الحالي إلى USD هو $ 59.93 لكل KMHYPE.

يحتل Kinetiq Markets HYPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,392,263، مع عرض متداول قدره 590.59K KMHYPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KMHYPE بين $ 58.19 (أدنى) و$ 60.48 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 77.71، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 20.85.

على المدى القصير، تحرك KMHYPE بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+6.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.23.

معلومات سوق Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

القيمة السوقية $ 35.39M$ 35.39M $ 35.39M الحجم (24 ساعة) $ 17.23$ 17.23 $ 17.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.39M$ 35.39M $ 35.39M إمداد دورة التداول 590.59K 590.59K 590.59K إجمالي العرض 590,593.9213100506 590,593.9213100506 590,593.9213100506

القيمة السوقية الحالية لـ Kinetiq Markets HYPE هي $ 35.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.23. العرض المتداول لـ KMHYPE يبلغ 590.59K، مع إجمالي عرض 590593.9213100506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.39M.