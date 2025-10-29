معلومات سعر Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 24 ساعة منخفض $ 49.73 $ 49.73 $ 49.73 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 46.68$ 46.68 $ 46.68 24 ساعة مرتفع $ 49.73$ 49.73 $ 49.73 عالية طوال الوقت $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 أدنى سعر $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) +36.82% تغير السعر (7 أيام) +36.82%

سعر Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) في الوقت الحقيقي هو $47.98. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VKHYPE بين أدنى سعر $ 46.68 وأعلى سعر $ 49.73، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVKHYPE على الإطلاق هو $ 51.63، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.62.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VKHYPE -0.84% على مدار الساعة الماضية، +0.19% على مدار 24 ساعة، و +36.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

القيمة السوقية $ 439.64M$ 439.64M $ 439.64M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 439.64M$ 439.64M $ 439.64M إمداد دورة التداول 9.14M 9.14M 9.14M إجمالي العرض 9,144,037.004265891 9,144,037.004265891 9,144,037.004265891

القيمة السوقية الحالية لـ Kinetiq Earn Vault هي $ 439.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VKHYPE يبلغ 9.14M، مع إجمالي عرض 9144037.004265891. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 439.64M.