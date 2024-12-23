شعار Kinetic Kollective

سعر Kinetic Kollective (NEBO)

USD

مخطط سعر Kinetic Kollective (NEBO) المباشر

$1.23
$1.23$1.23
-1.20%(1D)

سعر Kinetic Kollective (NEBO) لليوم

سعر Kinetic Kollective (NEBO) المباشر لليوم هو USD 1.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر NEBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kinetic Kollective الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 775.75
- تغيير سعر Kinetic Kollective خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEBO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEBO.

أداء سعر Kinetic Kollective (NEBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.015945454438429 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.0598794750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.0708551340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.015945454438429-1.27%
30 يوم$ -0.0598794750-4.86%
60 يوم$ -0.0708551340-5.76%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Kinetic Kollective (NEBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kinetic Kollective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

+0.24%

-1.27%

-12.54%

معلومات سوق Kinetic Kollective (NEBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 775.75
$ 775.75$ 775.75

1.19M
1.19M 1.19M

ما هو Kinetic Kollective ( NEBO )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Kinetic Kollective (NEBO)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kinetic Kollective (NEBO)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة NEBO إلى العملات المحلية

1 NEBO إلى AUD
A$1.9557
1 NEBO إلى GBP
0.9717
1 NEBO إلى EUR
1.1685
1 NEBO إلى USD
$1.23
1 NEBO إلى MYR
RM5.535
1 NEBO إلى TRY
43.3083
1 NEBO إلى JPY
¥192.5442
1 NEBO إلى RUB
126.4317
1 NEBO إلى INR
104.4762
1 NEBO إلى IDR
Rp19,838.7069
1 NEBO إلى PHP
72.3732
1 NEBO إلى EGP
￡E.62.5824
1 NEBO إلى BRL
R$7.4784
1 NEBO إلى CAD
C$1.7589
1 NEBO إلى BDT
146.3823
1 NEBO إلى NGN
1,904.0154
1 NEBO إلى UAH
51.3771
1 NEBO إلى VES
Bs62.73
1 NEBO إلى PKR
Rs340.9929
1 NEBO إلى KZT
643.3023
1 NEBO إلى THB
฿42.066
1 NEBO إلى TWD
NT$40.1349
1 NEBO إلى CHF
Fr1.0947
1 NEBO إلى HKD
HK$9.5571
1 NEBO إلى MAD
.د.م12.3246