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سعر Kinetic Kollective (NEBO) المباشر لليوم هو USD 1.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر NEBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kinetic Kollective الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 775.75 - تغيير سعر Kinetic Kollective خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M

أداء سعر Kinetic Kollective (NEBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.015945454438429 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.0598794750 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.0708551340 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.015945454438429 -1.27% 30 يوم $ -0.0598794750 -4.86% 60 يوم $ -0.0708551340 -5.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kinetic Kollective (NEBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kinetic Kollective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 24 ساعة مرتفع $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 عالية طوال الوقت $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -12.54%

معلومات سوق Kinetic Kollective (NEBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: