سعر Kinetic Kollective (NEBO)
سعر Kinetic Kollective (NEBO) المباشر لليوم هو USD 1.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر NEBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kinetic Kollective الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 775.75
- تغيير سعر Kinetic Kollective خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M
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خلال اليوم، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.015945454438429 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.0598794750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ -0.0708551340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kinetic Kollective مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.015945454438429
|-1.27%
|30 يوم
|$ -0.0598794750
|-4.86%
|60 يوم
|$ -0.0708551340
|-5.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kinetic Kollective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-1.27%
-12.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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