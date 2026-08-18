سعر Kindred Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Kindred Labs (KIN) اليوم هو $ 0.00222977، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIN الحالي إلى USD هو $ 0.00222977 لكل KIN.

يحتل Kindred Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 328,191، مع عرض متداول قدره 147.19M KIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIN بين $ 0.00218687 (أدنى) و$ 0.00233231 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11089، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0018311.

على المدى القصير، تحرك KIN بمقدار +0.64% خلال الساعة الماضية و+1.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.68K.

معلومات سوق Kindred Labs (KIN)

القيمة السوقية $ 328.19K$ 328.19K $ 328.19K الحجم (24 ساعة) $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M إمداد دورة التداول 147.19M 147.19M 147.19M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kindred Labs هي $ 328.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.68K. العرض المتداول لـ KIN يبلغ 147.19M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.23M.