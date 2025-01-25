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سعر Kindred (KND) المباشر لليوم هو USD 0.00022094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kindred الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.92 - تغيير سعر Kindred خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kindred (KND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ -0.0000110093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ -0.0000132831 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000110093 -4.98% 60 يوم $ -0.0000132831 -6.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kindred (KND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kindred: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01811645$ 0.01811645 $ 0.01811645 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Kindred (KND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: