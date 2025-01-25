سعر Kindred (KND)
سعر Kindred (KND) المباشر لليوم هو USD 0.00022094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kindred الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.92
- تغيير سعر Kindred خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ -0.0000110093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ -0.0000132831 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kindred مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000110093
|-4.98%
|60 يوم
|$ -0.0000132831
|-6.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kindred: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kindred is an innovative decentralized platform designed to enable anonymous cross-chain swaps between major blockchains, offering enhanced privacy, security, and interoperability. With Kindred, users can seamlessly exchange digital assets across different blockchain networks while ensuring their transactions remain untraceable. When you perform a swap, Kindred ensures your transaction remains anonymous by breaking the link between the sender and receiver. The decentralized escrow system makes it impossible to trace the origin or destination of your funds, providing the maximum amount of privacy.
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