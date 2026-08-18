سعر Kindra by virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Kindra by virtuals (KINDRA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KINDRA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KINDRA.

يحتل Kindra by virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 168,144، مع عرض متداول قدره 1.00B KINDRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KINDRA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KINDRA بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+8.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 112.92.

معلومات سوق Kindra by virtuals (KINDRA)

القيمة السوقية $ 168.14K$ 168.14K $ 168.14K الحجم (24 ساعة) $ 112.92$ 112.92 $ 112.92 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 168.14K$ 168.14K $ 168.14K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kindra by virtuals هي $ 168.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 112.92. العرض المتداول لـ KINDRA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.14K.