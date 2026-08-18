سعر Kimchicoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Kimchicoin (KIMCHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIMCHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KIMCHI.

يحتل Kimchicoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,682، مع عرض متداول قدره 999.84M KIMCHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIMCHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00325235، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KIMCHI بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و+12.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kimchicoin (KIMCHI)

القيمة السوقية $ 48.68K$ 48.68K $ 48.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.68K$ 48.68K $ 48.68K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,841,852.7178653 999,841,852.7178653 999,841,852.7178653

القيمة السوقية الحالية لـ Kimchicoin هي $ 48.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIMCHI يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999841852.7178653. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.68K.