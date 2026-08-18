سعر Kimchi Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Kimchi Coin (KIMCHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIMCHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KIMCHI.

يحتل Kimchi Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,976، مع عرض متداول قدره 10.00T KIMCHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIMCHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KIMCHI بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-13.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kimchi Coin (KIMCHI)

القيمة السوقية $ 38.98K$ 38.98K $ 38.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.98K$ 38.98K $ 38.98K إمداد دورة التداول 10.00T 10.00T 10.00T إجمالي العرض 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kimchi Coin هي $ 38.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIMCHI يبلغ 10.00T، مع إجمالي عرض 10000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.98K.