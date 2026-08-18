سعر Kilroy was here اليوم

السعر المباشر لمشروع Kilroy was here (KILROY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KILROY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KILROY.

يحتل Kilroy was here حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 181,816، مع عرض متداول قدره 980.63M KILROY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KILROY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00141004، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KILROY بمقدار -8.08% خلال الساعة الماضية و-22.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.52K.

معلومات سوق Kilroy was here (KILROY)

القيمة السوقية $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K الحجم (24 ساعة) $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K إمداد دورة التداول 980.63M 980.63M 980.63M إجمالي العرض 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

القيمة السوقية الحالية لـ Kilroy was here هي $ 181.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.52K. العرض المتداول لـ KILROY يبلغ 980.63M، مع إجمالي عرض 980625535.014707. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 181.82K.