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سعر Killer Bean (BEAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Killer Bean الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K - تغيير سعر Killer Bean خلال اليوم هو -9.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Killer Bean (BEAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.29% 30 يوم $ 0 +28.21% 60 يوم $ 0 +17.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Killer Bean (BEAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Killer Bean: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00189157$ 0.00189157 $ 0.00189157 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -9.29% تغير السعر (7 أيام) -18.39%

معلومات سوق Killer Bean (BEAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: