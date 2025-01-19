سعر Killer Bean (BEAN)
سعر Killer Bean (BEAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Killer Bean الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K
- تغيير سعر Killer Bean خلال اليوم هو -9.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Killer Bean مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.29%
|30 يوم
|$ 0
|+28.21%
|60 يوم
|$ 0
|+17.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Killer Bean: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
-9.29%
-18.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Killer Bean is a memecoin on the Solana blockchain. These paper handed beans are not good enough to stop me. They are only good enough to make me use 125X leverage.
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