سعر KILL BIG BEAUTIFUL BILL اليوم

السعر المباشر لمشروع KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KBBB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KBBB.

يحتل KILL BIG BEAUTIFUL BILL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,780، مع عرض متداول قدره 1000.00M KBBB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KBBB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.065428، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KBBB بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB)

القيمة السوقية $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

القيمة السوقية الحالية لـ KILL BIG BEAUTIFUL BILL هي $ 22.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KBBB يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998669.64. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.78K.