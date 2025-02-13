سعر Kichi (KICHI)
سعر Kichi (KICHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.09K. يتم تحديث سعر KICHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kichi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.50M
- تغيير سعر Kichi خلال اليوم هو -92.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kichi مقابل USD هو $ -0.000260102089165712 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kichi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kichi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kichi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000260102089165712
|-92.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kichi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-27.95%
-92.50%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🔥 Kichi – The untamed spirit of the wild meets the future of blockchain! 🔥 Under the moonlight, this flame-tailed wolf embodies Solana’s fiercest and most loyal force. A guardian of courage, freedom, and decentralized power, Kichi is more than just a symbol—it’s a revolution. 🌕 Fearless, untamed, unstoppable—Kichi runs with the fire of innovation, breaking the chains of the old world and leading the pack into the decentralized future. With every step, it ignites the blockchain with unwavering strength and limitless potential. Are you ready to embrace the wild and break the limits with Kichi? 🚀🔥
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