سعر Kibho Coin (KBC)
سعر Kibho Coin (KBC) المباشر لليوم هو USD 0.00524453. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kibho Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K
- تغيير سعر Kibho Coin خلال اليوم هو +1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ +0.0034976588 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ +0.0030386911 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.92%
|30 يوم
|$ +0.0034976588
|+66.69%
|60 يوم
|$ +0.0030386911
|+57.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kibho Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+1.92%
-6.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kibhocoin Exchange provides global users with secure, professional, and convenient products and services, including Cryptocurrency Trading, Derivatives, Staking, NFT Kibhocoin Exchange currently supports 50+ fiat currencies, including USD, EUR, GBP, JPY, KRW, CAD, AUD, RUB, INR, AED, etc.; Purchase of major digital assets, including BTC, ETH, USDT, etc.; and 20+ payment methods, including Master Card, Visa, Google Play, ApplePay, Bank Transfer, etc. Kibhocoin providing protection against DDoS attacks, full data encryption, cryptocurrency cold storage, strict PCI DSS standards to protect your funds. With a built in AI, Kibhocoin offering advanced order matching algorithms, a high-liquidity order book, favorable conditions for market making, high-frequency trading.
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