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سعر Kibho Coin (KBC) المباشر لليوم هو USD 0.00524453 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kibho Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K - تغيير سعر Kibho Coin خلال اليوم هو +1.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kibho Coin (KBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ +0.0034976588 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ +0.0030386911 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kibho Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.92% 30 يوم $ +0.0034976588 +66.69% 60 يوم $ +0.0030386911 +57.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kibho Coin (KBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kibho Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00509879$ 0.00509879 $ 0.00509879 24 ساعة مرتفع $ 0.00602743$ 0.00602743 $ 0.00602743 عالية طوال الوقت $ 0.064413$ 0.064413 $ 0.064413 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +1.92% تغير السعر (7 أيام) -6.31%

معلومات سوق Kibho Coin (KBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: