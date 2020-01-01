توكنوميكس khaokheowzoo (KHEOWZOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول khaokheowzoo (KHEOWZOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات khaokheowzoo (KHEOWZOO) kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. الموقع الرسمي: https://kheowzoo.io/ اشتر KHEOWZOO الآن!

توكنوميكس khaokheowzoo (KHEOWZOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار khaokheowzoo (KHEOWZOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 70.95K $ 70.95K $ 70.95K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 70.95K $ 70.95K $ 70.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01220061 $ 0.01220061 $ 0.01220061 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر khaokheowzoo (KHEOWZOO)

توكنوميكس khaokheowzoo (KHEOWZOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس khaokheowzoo (KHEOWZOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KHEOWZOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KHEOWZOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KHEOWZOO، استكشف السعر المباشر لتوكن KHEOWZOO!

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