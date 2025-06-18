سعر khaokheowzoo (KHEOWZOO)
سعر khaokheowzoo (KHEOWZOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.73K. يتم تحديث سعر KHEOWZOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق khaokheowzoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر khaokheowzoo خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر khaokheowzoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر khaokheowzoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر khaokheowzoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر khaokheowzoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.19%
|30 يوم
|$ 0
|-19.34%
|60 يوم
|$ 0
|-2.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر khaokheowzoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-2.19%
+6.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.
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