توكنوميكس KHADIJA (KHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KHADIJA (KHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KHADIJA (KHA) The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce. الموقع الرسمي: https://khadijasol.xyz/ اشتر KHA الآن!

توكنوميكس KHADIJA (KHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KHADIJA (KHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K إجمالي العرض: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M العرض المتداول: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00043092 $ 0.00043092 $ 0.00043092 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001249 $ 0.00001249 $ 0.00001249 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر KHADIJA (KHA)

توكنوميكس KHADIJA (KHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KHADIJA (KHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KHA، استكشف السعر المباشر لتوكن KHA!

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