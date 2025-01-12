سعر KHADIJA (KHA)
سعر KHADIJA (KHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.89K. يتم تحديث سعر KHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KHADIJA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.02
- تغيير سعر KHADIJA خلال اليوم هو +0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KHA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KHA.
خلال اليوم، كان سعر KHADIJA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KHADIJA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KHADIJA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KHADIJA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-18.69%
|60 يوم
|$ 0
|-20.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KHADIJA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
+0.62%
-13.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KHA إلى AUD
A$--
|1 KHA إلى GBP
￡--
|1 KHA إلى EUR
€--
|1 KHA إلى USD
$--
|1 KHA إلى MYR
RM--
|1 KHA إلى TRY
₺--
|1 KHA إلى JPY
¥--
|1 KHA إلى RUB
₽--
|1 KHA إلى INR
₹--
|1 KHA إلى IDR
Rp--
|1 KHA إلى PHP
₱--
|1 KHA إلى EGP
￡E.--
|1 KHA إلى BRL
R$--
|1 KHA إلى CAD
C$--
|1 KHA إلى BDT
৳--
|1 KHA إلى NGN
₦--
|1 KHA إلى UAH
₴--
|1 KHA إلى VES
Bs--
|1 KHA إلى PKR
Rs--
|1 KHA إلى KZT
₸--
|1 KHA إلى THB
฿--
|1 KHA إلى TWD
NT$--
|1 KHA إلى CHF
Fr--
|1 KHA إلى HKD
HK$--
|1 KHA إلى MAD
.د.م--