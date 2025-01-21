احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KGB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KGB.

سعر KGB Protocol (KGB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KGB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KGB Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.91 - تغيير سعر KGB Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KGB Protocol (KGB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KGB Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KGB Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KGB Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KGB Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -3.43% 60 يوم $ 0 -46.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KGB Protocol (KGB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KGB Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00001402$ 0.00001402 $ 0.00001402 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق KGB Protocol (KGB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: