سعر Keysians Network (KEN)
سعر Keysians Network (KEN) المباشر لليوم هو USD 0.465033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.72K. يتم تحديث سعر KEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keysians Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K
- تغيير سعر Keysians Network خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 556.50K
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خلال اليوم، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ -0.0080124798296495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ -0.0037665812 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ +0.1118641531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ +0.1001938243634799 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0080124798296495
|-1.69%
|30 يوم
|$ -0.0037665812
|-0.80%
|60 يوم
|$ +0.1118641531
|+24.06%
|90 يوم
|$ +0.1001938243634799
|+27.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keysians Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-1.69%
-13.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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