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سعر Keysians Network (KEN) المباشر لليوم هو USD 0.465033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.72K . يتم تحديث سعر KEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Keysians Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K - تغيير سعر Keysians Network خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 556.50K

أداء سعر Keysians Network (KEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ -0.0080124798296495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ -0.0037665812 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ +0.1118641531 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Keysians Network مقابل USD هو $ +0.1001938243634799 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0080124798296495 -1.69% 30 يوم $ -0.0037665812 -0.80% 60 يوم $ +0.1118641531 +24.06% 90 يوم $ +0.1001938243634799 +27.46%

تحليل سعر Keysians Network (KEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Keysians Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.458239$ 0.458239 $ 0.458239 24 ساعة مرتفع $ 0.487218$ 0.487218 $ 0.487218 عالية طوال الوقت $ 15.21$ 15.21 $ 15.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) -13.07%

معلومات سوق Keysians Network (KEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: