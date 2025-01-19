سعر Keys (KEYS)
سعر Keys (KEYS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KEYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.54
- تغيير سعر Keys خلال اليوم هو -1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Keys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.55%
|30 يوم
|$ 0
|-13.80%
|60 يوم
|$ 0
|-6.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-1.55%
+3.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KEYS is a utility token on the Ethereum blockchain offering holders access, benefits, and rewards, much like a loyalty program where holding more KEYS equals more perks. It's at the core of an ecosystem aimed at revolutionizing real estate through innovative products such as web3 marketplace and a real-estate centric metaverse experience with e-commerce and gaming activities.
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