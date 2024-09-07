توكنوميكس KEWL EXCHANGE (KWL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KEWL EXCHANGE (KWL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KEWL EXCHANGE (KWL) What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. الموقع الرسمي: https://kewl.exchange الوثيقة البيضاء: https://docs.kewl.exchange اشتر KWL الآن!

توكنوميكس KEWL EXCHANGE (KWL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KEWL EXCHANGE (KWL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K إجمالي العرض: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K العرض المتداول: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 السعر الحالي: $ 0.805351 $ 0.805351 $ 0.805351 معرفة المزيد عن سعر KEWL EXCHANGE (KWL)

توكنوميكس KEWL EXCHANGE (KWL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KEWL EXCHANGE (KWL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KWL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KWL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KWL، استكشف السعر المباشر لتوكن KWL!

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