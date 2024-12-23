سعر KEWL EXCHANGE (KWL)
سعر KEWL EXCHANGE (KWL) المباشر لليوم هو USD 1.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.27K. يتم تحديث سعر KWL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KEWL EXCHANGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45K
- تغيير سعر KEWL EXCHANGE خلال اليوم هو +3.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 117.00K
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خلال اليوم، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ +0.03968753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ -0.1508225040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ +0.0439138560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ -0.159026816934549 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03968753
|+3.46%
|30 يوم
|$ -0.1508225040
|-12.67%
|60 يوم
|$ +0.0439138560
|+3.69%
|90 يوم
|$ -0.159026816934549
|-11.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KEWL EXCHANGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.43%
+3.46%
-21.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.
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|1 KWL إلى AUD
A$1.8921
|1 KWL إلى GBP
￡0.9401
|1 KWL إلى EUR
€1.1305
|1 KWL إلى USD
$1.19
|1 KWL إلى MYR
RM5.3312
|1 KWL إلى TRY
₺41.8761
|1 KWL إلى JPY
¥186.3064
|1 KWL إلى RUB
₽122.4153
|1 KWL إلى INR
₹101.1619
|1 KWL إلى IDR
Rp19,193.5457
|1 KWL إلى PHP
₱69.6507
|1 KWL إلى EGP
￡E.60.4996
|1 KWL إلى BRL
R$7.2352
|1 KWL إلى CAD
C$1.7017
|1 KWL إلى BDT
৳141.5981
|1 KWL إلى NGN
₦1,839.2521
|1 KWL إلى UAH
₴49.6944
|1 KWL إلى VES
Bs60.69
|1 KWL إلى PKR
Rs329.8204
|1 KWL إلى KZT
₸622.3819
|1 KWL إلى THB
฿40.7813
|1 KWL إلى TWD
NT$38.8892
|1 KWL إلى CHF
Fr1.0591
|1 KWL إلى HKD
HK$9.2344
|1 KWL إلى MAD
.د.م11.9238