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سعر KEWL EXCHANGE (KWL) المباشر لليوم هو USD 1.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.27K . يتم تحديث سعر KWL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KEWL EXCHANGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45K - تغيير سعر KEWL EXCHANGE خلال اليوم هو +3.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 117.00K

أداء سعر KEWL EXCHANGE (KWL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ +0.03968753 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ -0.1508225040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ +0.0439138560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KEWL EXCHANGE مقابل USD هو $ -0.159026816934549 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03968753 +3.46% 30 يوم $ -0.1508225040 -12.67% 60 يوم $ +0.0439138560 +3.69% 90 يوم $ -0.159026816934549 -11.78%

تحليل سعر KEWL EXCHANGE (KWL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KEWL EXCHANGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 10.95$ 10.95 $ 10.95 تغير السعر (1 ساعة) +4.43% تغير السعر (1يوم) +3.46% تغير السعر (7 أيام) -21.99%

معلومات سوق KEWL EXCHANGE (KWL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: