سعر Ketnipz (NIPZ)
سعر Ketnipz (NIPZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.30K. يتم تحديث سعر NIPZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ketnipz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06
- تغيير سعر Ketnipz خلال اليوم هو +0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.06M
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خلال اليوم، كان سعر Ketnipz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ketnipz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ketnipz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ketnipz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-47.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ketnipz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.66%
-19.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter.
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