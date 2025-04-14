احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KET مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KET.

سعر Ketamine Cat (KET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.21K . يتم تحديث سعر KET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ketamine Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ketamine Cat خلال اليوم هو -3.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 981.87M

أداء سعر Ketamine Cat (KET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.17% 30 يوم $ 0 +41.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ketamine Cat (KET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ketamine Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) -3.17% تغير السعر (7 أيام) +21.47%

معلومات سوق Ketamine Cat (KET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: