سعر Ketamine Cat (KET)
سعر Ketamine Cat (KET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.21K. يتم تحديث سعر KET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ketamine Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ketamine Cat خلال اليوم هو -3.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 981.87M
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خلال اليوم، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ketamine Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.17%
|30 يوم
|$ 0
|+41.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ketamine Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
-3.17%
+21.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.
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