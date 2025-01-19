سعر Ketaicoin (ETHEREUM)
سعر Ketaicoin (ETHEREUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETHEREUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ketaicoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 471.57
- تغيير سعر Ketaicoin خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ETHEREUM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ETHEREUM.
خلال اليوم، كان سعر Ketaicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ketaicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ketaicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ketaicoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-16.14%
|60 يوم
|$ 0
|-16.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ketaicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.06%
-14.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Ketaicoin, running on the ETH CHAIN,is not just another cryptocurrency. It is a revolutionary technology that enables smart contracts and decentralized applications (DApps) to flourish. With Ketaicoin, you can break free from traditional financial systems and take control of your investments like never before. What makes your project unique? In an era where scams and fraudulent schemes are rampant, it is crucial to make informed decisions. Ethereum encourages rationality by providing transparency and security through its blockchain technology. Say goodbye to shady dealings and hello to a trustworthy investment ecosystem. History of your project. We're a memecoin born out of scam movies, but we're against scams and rug projects. Many people in the encryption market have the same experience, many people have been scammed, or Stud is in debt. We will use some of the tax money to fund the anti-fraud charity. What’s next for your project? Ketaicoin believes in inclusivity. It empowers individuals from all walks of life to participate in the global economy without any intermediaries or restrictions. By embracing Ketaicoin,you become part of a community that values fairness, equality, and financial freedom. What can your token be used for? Own blockchain,smart contracts and Dapps, Launchpad and charity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ETHEREUM إلى AUD
A$--
|1 ETHEREUM إلى GBP
￡--
|1 ETHEREUM إلى EUR
€--
|1 ETHEREUM إلى USD
$--
|1 ETHEREUM إلى MYR
RM--
|1 ETHEREUM إلى TRY
₺--
|1 ETHEREUM إلى JPY
¥--
|1 ETHEREUM إلى RUB
₽--
|1 ETHEREUM إلى INR
₹--
|1 ETHEREUM إلى IDR
Rp--
|1 ETHEREUM إلى PHP
₱--
|1 ETHEREUM إلى EGP
￡E.--
|1 ETHEREUM إلى BRL
R$--
|1 ETHEREUM إلى CAD
C$--
|1 ETHEREUM إلى BDT
৳--
|1 ETHEREUM إلى NGN
₦--
|1 ETHEREUM إلى UAH
₴--
|1 ETHEREUM إلى VES
Bs--
|1 ETHEREUM إلى PKR
Rs--
|1 ETHEREUM إلى KZT
₸--
|1 ETHEREUM إلى THB
฿--
|1 ETHEREUM إلى TWD
NT$--
|1 ETHEREUM إلى CHF
Fr--
|1 ETHEREUM إلى HKD
HK$--
|1 ETHEREUM إلى MAD
.د.م--