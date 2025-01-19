سعر KeptChain (KEPT)
سعر KeptChain (KEPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KEPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KeptChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.12
- تغيير سعر KeptChain خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KeptChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KeptChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KeptChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KeptChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-35.76%
|60 يوم
|$ 0
|-21.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KeptChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.52%
-7.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KeptChain is the first virtual currency for the real world, setting a new standard in tourism. Experience the safest, most transparent, and reliable cryptocurrency that transcends borders, transforming Kept Chain into the universal currency of travel. In the bustling world of travel, financial transactions across borders are fraught with high fees, currency exchange complexities, and varying levels of security and acceptance. KeptChain, a pioneering cryptocurrency tailored for the travel industry, aims to resolve these pervasive issues. Utilizing cutting-edge blockchain technology, KeptChain offers a universal, secure, and cost-effective payment solution that transcends geographical and financial barriers. Designed specifically for global travelers, KeptChain ensures that payments for services such as accommodations, transportation, and entertainment are seamless, economical, and instant. By integrating directly with travel service providers, KeptChain not only simplifies transactions but also enhances the overall security and efficiency of consumer spending abroad. This innovative approach promises to transform how travelers manage their finances, making global tourism more accessible and enjoyable.
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