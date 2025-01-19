سعر Kento (KNTO)
سعر Kento (KNTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KNTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kento الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.88
- تغيير سعر Kento خلال اليوم هو +0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kento مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kento مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kento مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kento مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-13.15%
|60 يوم
|$ 0
|-46.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kento: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.81%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Kento Coin community is built on principles of camaraderie, generosity, and education about cryptocurrency, alongside a passion for fundraising, humor, meme creation, and embracing the unconventional. We are fervently dedicated to promoting Kento as a credible alternative to traditional fiat currencies, fostering an ecosystem that grows dynamically and aims to position Kento as a widely utilized currency by the people, for the people, all while preserving its reputation as the most enjoyable cryptocurrency. Central to Kento is its practicality, warmth, inclusivity, and dependability. We extend a warm invitation for you to become a part of our lively community and contribute to our collective goal of establishing Kento as the preferred currency choice across the globe.
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