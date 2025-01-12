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سعر Kennedy Memecoin (BOBBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 86.58K . يتم تحديث سعر BOBBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kennedy Memecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.88 - تغيير سعر Kennedy Memecoin خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.99B

أداء سعر Kennedy Memecoin (BOBBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kennedy Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kennedy Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kennedy Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kennedy Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -32.27% 60 يوم $ 0 -32.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kennedy Memecoin (BOBBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kennedy Memecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -11.36%

معلومات سوق Kennedy Memecoin (BOBBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: