سعر Kendu Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Kendu Inu (KENDU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KENDU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KENDU.

يحتل Kendu Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,770.61، مع عرض متداول قدره 1.00T KENDU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KENDU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KENDU بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-0.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kendu Inu (KENDU)

القيمة السوقية $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kendu Inu هي $ 15.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KENDU يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.77K.