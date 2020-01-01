توكنوميكس Kendo AI ($REALKENDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kendo AI ($REALKENDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kendo AI ($REALKENDO) Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. الموقع الرسمي: https://kendo.ai/ اشتر $REALKENDO الآن!

توكنوميكس Kendo AI ($REALKENDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kendo AI ($REALKENDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.74K $ 17.74K $ 17.74K إجمالي العرض: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M العرض المتداول: $ 986.53M $ 986.53M $ 986.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.97K $ 17.97K $ 17.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00306172 $ 0.00306172 $ 0.00306172 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Kendo AI ($REALKENDO)

توكنوميكس Kendo AI ($REALKENDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kendo AI ($REALKENDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $REALKENDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $REALKENDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $REALKENDO، استكشف السعر المباشر لتوكن $REALKENDO!

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