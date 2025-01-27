سعر Kendo AI ($REALKENDO)
سعر Kendo AI ($REALKENDO) المباشر لليوم هو USD 0.00194648. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M. يتم تحديث سعر $REALKENDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kendo AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39M
- تغيير سعر Kendo AI خلال اليوم هو -13.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.12M
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خلال اليوم، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ -0.000314111206502402 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000314111206502402
|-13.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kendo AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-15.60%
-13.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.
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