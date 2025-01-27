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سعر Kendo AI ($REALKENDO) المباشر لليوم هو USD 0.00194648 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M . يتم تحديث سعر $REALKENDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kendo AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39M - تغيير سعر Kendo AI خلال اليوم هو -13.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.12M

أداء سعر Kendo AI ($REALKENDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ -0.000314111206502402 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kendo AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000314111206502402 -13.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kendo AI ($REALKENDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kendo AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00156777$ 0.00156777 $ 0.00156777 24 ساعة مرتفع $ 0.00306172$ 0.00306172 $ 0.00306172 عالية طوال الوقت $ 0.00306172$ 0.00306172 $ 0.00306172 تغير السعر (1 ساعة) -15.60% تغير السعر (1يوم) -13.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Kendo AI ($REALKENDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: