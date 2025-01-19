سعر KelVPN (KEL)
سعر KelVPN (KEL) المباشر لليوم هو USD 0.01021652. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KelVPN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.54K
- تغيير سعر KelVPN خلال اليوم هو +10.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ +0.00096211 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ -0.0046593941 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ +0.0075769073 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ +0.00184908965616654 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00096211
|+10.40%
|30 يوم
|$ -0.0046593941
|-45.60%
|60 يوم
|$ +0.0075769073
|+74.16%
|90 يوم
|$ +0.00184908965616654
|+22.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KelVPN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+10.40%
-16.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KelVPN team has been building KelVPN since 2019 — It’s the first deanon-proof and quantum-safe decentralized VPN in prod. powered by the Cellframe Network. For the customer, KelVPN offers one-click access to a new level of privacy and security combined with high-speed data supporting up to 8k+ video streaming.
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