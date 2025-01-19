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سعر KelVPN (KEL) المباشر لليوم هو USD 0.01021652 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KelVPN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.54K - تغيير سعر KelVPN خلال اليوم هو +10.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KelVPN (KEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ +0.00096211 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ -0.0046593941 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ +0.0075769073 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KelVPN مقابل USD هو $ +0.00184908965616654 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00096211 +10.40% 30 يوم $ -0.0046593941 -45.60% 60 يوم $ +0.0075769073 +74.16% 90 يوم $ +0.00184908965616654 +22.10%

تحليل سعر KelVPN (KEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KelVPN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00911886$ 0.00911886 $ 0.00911886 24 ساعة مرتفع $ 0.01073077$ 0.01073077 $ 0.01073077 عالية طوال الوقت $ 0.958784$ 0.958784 $ 0.958784 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +10.40% تغير السعر (7 أيام) -16.41%

معلومات سوق KelVPN (KEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: